Karabük'te 30 bin yavru sazan göletlere bırakıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Vali Fuat Gürel tarafından ilçedeki göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan önlemler ve mücadele sürecinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını yerinde incelemek üzere Eflani ilçesini ziyaret etti.

Eflani Kaymakamı Burak Öz, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Gürel, Kovid-19 ile etkin mücadelede alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında Kaymakam Öz ve Başkan Ertuğrul ile bir süre görüşerek, Vefa Sosyal Destek Grubunun ilçede yaptığı çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ortakçılar Göleti'ne giden Gürel, burada yaptığı açıklamada, ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla Eflani ilçesindeki 3 gölete 30 bin sazan yavrusu bıraktıklarını söyledi.

Göletlere bırakılan balıkların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını, balıkçılardan ve halktan beklediklerini belirten Gürel, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı yasaklar getirdiklerini kaydetti.

Eflani ilçesi dönüşünde Alaçat köyü Karapınar mahallesinde hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşan kadın çiftçileri de ziyaret eden Gürel, çiftçilerle bir süre sohbet ederek Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.





Kaynak: AA