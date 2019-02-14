Karabük’te 5 kişi sobadan zehirlendi

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Soğuksu Mahallesi İlke Sokak No 51 sayılı ikamette meydana geldi. Evi saran yoğun kokuyla uyanan aile evden çıkıp sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şenol K., Ergül K., Betül K., Büşra Melek K., Berna K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan şahıslardan Şenol K. Ve Ergül K. Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA