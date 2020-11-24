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  3. Karabük'te acı olay! 10 gün sonra kardeşi fark etti

Karabük'te acı olay! 10 gün sonra kardeşi fark etti

Karabük'te 59 yaşındaki Şakir Altıntepe tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Kardeş i tarafından ölü bulunan Altıntepe'nin 10 gün önce öldüğü ortaya çıktı. Talihsiz adamın yakın bir zaman önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu ve buna bağlı öldüğü öğrenildi.

Karabük'te acı olay! 10 gün sonra kardeşi fark etti

 Karabük'te Yenimahalle Mahallesi Gürses Sokak’taki evinde ölü bulunan 59 yaşındaki Şakir Altıntepe'nin cinayete kurban gitti düşünüldüğünden evinde inceleme yapıldı. Ancak cinayete dair  herhangi bir bulguya ulaşamayan ekipler Altıntepe'nin kalp hastalığına bağlı öldüğünü belirledi.

KARDEŞİ BULDU

Şakir Altıntepe’ye telefonla ulaşamayan kardeşi, ağabeyi evine gitti. İçeriye girdikten sonra ağabeyini yatakta cansız bir şekilde durduğunu fark eden kardeş Altıntepe durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altıntepe’nin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN ŞÜPHELENİLDİ

Şüpheli ölüm ihtimali doğrultusunda olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde Altıntepe’nin ölümünde herhangi bir şüphe olmadığı tespit edildi.

Altıntepe’nin yakın bir zaman önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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