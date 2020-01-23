Karabük’te anestezi ile diş sağlığı hizmeti başladı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından genel anestezi altında ağız diş sağlığı tedavi hizmetleri ve diş çekimleri başladı.

Karabük Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin ameliyathanesi genel anestezi altında ağız diş sağlığı tedavi hizmetleri ve diş çekimleri aktif olarak hizmete girdi. Öncelikle çocuk hastalara, engelli çocuk ve engelli yetişkinlere hizmet sunacak olan hastane ilerleyen dönemlerde daha geniş yelpazede faaliyet gösterecek. Bu hizmetten ilk faydalanan hasta 43 yaşında yüzde 90 engelli bir vatandaş oldu.

Kaynak: İHA