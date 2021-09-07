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  3. Karabük'te arkadaşlarının haber alamadığı hemşire, evinde ölü bulundu

Karabük'te arkadaşlarının haber alamadığı hemşire, evinde ölü bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşanan olayda hemşire Melek Uğur'a ulaşamayan arkadaşları polise haber verdi. Çilingir eşliğinde eve giren polis hemşireyi evde ölü halde buldu.

Karabük'te arkadaşlarının haber alamadığı hemşire, evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan Meral Uğur (57)’un işe gitmemesiyle çalışma arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Kendisine ulaşamayan arkadaşları polise haber verdi.

Polis ekipleri çilingir eşliğinde Melike Uğur’un evine girdi. Uğur’u hareketsiz bir halde bulan polis, sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Sağlık görevlilerin yaptıkları kontrolde Uğur’un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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