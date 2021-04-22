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Karabük’te asayiş uygulamaları! 3 ayda aranması bulunan 109 şüpheli yakalandı

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin son 3 ayda yaptığı çalışmalar sonucunda aranması bulunan 109 şüpheli yakalandı.

Karabük’te asayiş uygulamaları! 3 ayda aranması bulunan 109 şüpheli yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde hırsızlık, yağma, özel belgede sahtecilik ve tehdit gibi suçların yanı sıra çeşitli diğer suçlardan aranması bulunan 109 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan 51 bin 208 araç sorgusunda bin 411 kişiye toplamda 946 bin 783 TL para cezası kesildi. Uygulamalar kapsamında 400 araç trafikten men edilirken 28 şahsın sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Karabük’te asayiş uygulamaları! 3 ayda aranması bulunan 109 şüpheli yakalandı

Karabük’te asayiş uygulamaları! 3 ayda aranması bulunan 109 şüpheli yakalandı

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