Karabük'te bir genç kız, alkollü avukat arkadaşı tarafından darp edildi

Karabük'te meydana gelen olayda 21 yaşındaki B.Ü. isimli genç kız avukat arkadaşı Sinan A. tarafından darp edildi. Söylenenlere göre iki genç arkadaş ziyarete gittikleri arkadaşının evinde alkol aldı. Alkolün etkisiyle kendini kaybeden Sinan A, arkadaşı genç kızı kolundan tutup ona yumruk attı. Genç kıza bir süre şiddet uygulayan Sinan A. B.Ü.'nün çığlıkları sonrası üzerinden kalktı. Genç kızın gözü aldığı yumruklar sonrası kanlanırken saldırgan avukat komşuların yardımıyla uzaklaştırıldı. Ardından 21 yaşındaki genç kız darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Saldırgan avukat hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

"GÖZÜMÜ DEFALARCA YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"

Yaşadıklarını anlatan B.Ü., “Her zamanki gibi iki arkadaş oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra bir arkadaşımızın evine gittik, alkol almaya başladık. Alkolü biraz fazla kaçırdı. Sürekli bir sinir halindeydi. Ben sürekli alttan alıyordum, arkadaşı da alttan alıyordu gerginlik çıkmasın diye. Daha sonra benim kaldıramayacağım bir şey söyledi. Ben de ona sinirlendim ‘Niye öyle diyorsun’ diye bir şey söyledim. Biranda benim yanımdan ayağa kalktı. Boynumdan tuttu ve koltuğa boynumu yapıştırdı. Gözümü defalarca yumruklamaya başladı” dedi.

"BAĞIRMAYA BAŞLADIM"

Bir anda başına gelen olayla şaşkınlığa uğradığını ve canının yandığını ifade eden genç kız, “Arkadaşına defalarca kez kurtar beni, gözümü yumrukluyor canım çok yanıyor diye. 5-10 defa yumruk atıldı gözüme. Daha sonra üzerimden kalktı. Dışarıya doğru gitti can havliyle bağırmaya başladım. Sonrasında gitti, komşular dışarıya çıktı. Komşulardan bir teyze geldi bağırdı çağırdı. Bende o gittikten sonra bahçeye hava almaya çıktım. Olayın şokuyla nefes nefese kaldım. Çünkü beklemediğim bir şeydi” diye kaydetti.

"ELİMDE KESİKLER OLUŞTU"

Saldırganın kendisini eve götürmek için direttiğini söyleyen B.Ü., “O da eve geldi. ‘Onu ben getirdim sadece ben geri götürebilirim. Hemen benimle gelecek’ diye ısrar etmeye başladı. Daha sonra kendimi lavaboya attım. Lavabonun da kilidi yoktu. Evi kapı ve camları eskiydi. Zorlamaya başladı. O arbede de kapının camı aşağıya indi elimde kesikler oluştu. Hastanede camı çıkarttılar. Elim, kolum hep çizik” dedi.

"O KADAR PİŞKİN Kİ 'PİDE YAPTIRIP GELEYİM Mİ' DİYOR"

Kadına şiddetin son bulmasını istediğini söyleyen mağdur kadın, “O kadar pişkin ki ‘Pide yaptırıp geleyim mi’ diyor. Hakkımızı emanet ettiğimiz kişi tarafından hakkımız gaspa uğruyor . Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ben ilk değilim son da değilim. Benimle birlikte binlerce, milyonlarca kadın aynı şeyi yaşadı.” dedi.

(İHA)