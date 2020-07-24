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  3. Karabük'te bir haftada koronavirüs patlak verdi! Çıkan sayı duyanları şaşırttı

Karabük'te bir haftada koronavirüs patlak verdi! Çıkan sayı duyanları şaşırttı

1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçilmesinden bu yana Karabük'te sonucu pozitif olan vakaların sayısı 496’ya yükseldi. İlçe de son bir haftada 69 kişi korona virüse yakalanırken bu süreçte 17 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Karabük'te son bir haftada büyük bir artışa sebep olması vatandaşları telaşlandırdı. Vatandaşların bu konuda duyarlılığını arttırmasını isteyen Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada  “Polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz sürekli bu işin üzerindeler. Geldiğimiz nokta itibariyle son dönemlerde vak'aların azaldığını söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Çünkü Sağlık Bakanımız her akşam ilk 5'e giren rakamsal olarak yada vak'a sayısının azaldığı şehirlere açıklıyor. Biz bunlardan değiliz ama belli ki ortalarda bir yerdeyiz. Vak'a sayısı belli bir yerde duran şehirlerden biriyiz” ifadelerine yer verdi.

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24 Temmuz 2020 Cuma 12:18
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