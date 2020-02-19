Karabük'te bir mahkum firar etti
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesindeki cezaevinden bir mahkum firar etti. Alınan bilgiye göre, Ovacık Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan mahkumlardan Cuma A'nın akşam saatlerinde firar ettiği belirlendi.Mahkumun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı...
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesindeki cezaevinden bir mahkum firar etti.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan mahkumlardan Cuma A'nın akşam saatlerinde firar ettiği belirlendi.
Mahkumun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
İlçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, araçları durdurarak arama yapıyor.
Kaynak: AA
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