2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2009103362021 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1013100312021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001903112021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 4052100262021 Kapadokya Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203851850Ülkemizin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı: Yaklaşık 15 milyon kişi ile yüzde 25'e yaklaştı!2021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710306Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 4 Mayıs 2021 SalıBaraj 38. bölüm full, tek parça izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izle2021 İstanbul Kültür Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203011564
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Karabük'te dev kamyonunun lastiği patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!

Karabük'te dev kamyonunun lastiği patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!

Karabük'ün Eflani ilçesinde, mermer ocağında kullanılan dev kamyonunun lastiği patladı. Olayda yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te dev kamyonunun lastiği patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!

İlçeye bağlı Karlı köyü Kaya Mahallesi mevkisinde bulunan mermer ocağında dev kamyonunun lastiği değiştirildiği sırada patladı.

Kamyonun yağlamasında görevli Emrah Karagöz ile Uğurcan Tekşen, patlamanın etkisiyle yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Karabük'te dev kamyonunun lastiği patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!

Karabük'te dev kamyonunun lastiği patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT