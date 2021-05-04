Karabük'te dev kamyonunun lastiği patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!

Ülkemizin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı: Yaklaşık 15 milyon kişi ile yüzde 25'e yaklaştı!

Beykoz Kaymakamından skandal hareket! Otomobilde cinsel ilişkiye girdi, kendisini gören çocuğu tehdit etti!

Uğur Şahin'den müjdeli haber: Aşı konusunda en büyük sıkıntıyı aşmak için geri sayım başladı! Zor saklama koşulları tarih olacak

CHP'de bir taciz skandalı daha! Bu kez Çatalca'dan! İlçe Başkan Yardımcısı'ndan parti üyesine mesajlı taciz!