Karabük’te düğün süreleri kısaltıldı

Karabük'te İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlerin süreleri 3 saate indirildi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğünlerin 3 saatten uzun tutulmaması kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına dahil nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç ve en geç bitiş saatlerinin 12.00-24.00 olarak belirlenmesine ve düğünlerin toplamda 3 saatten uzun tutulmamasına, düğün sahiplerinin yapılacak etkinliğin saatleri ile ilgili emniyet ve jandarma birimlerine önceden bildirimde bulunmasına ve bildirdiği saatlere riayet etmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, belirtilen kurallara uyulmamasından düğün sahiplerinin sorumlu tutulmasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kurallara uyulmadığının tespiti halinde kurallara uymayan vatandaşlarla birlikte düğün sahiplerine de cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA