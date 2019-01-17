Karabük’te eğitime kar engeli
Karabük'te, gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Karabük'te, gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Karabük Valiliği, kar yağışı nedeniyle il merkezi ile birlikte Eflani, Eskipzar, Safranbolu, Ovacık ve Yenice ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarında idari izinli sayıldığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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