Karabük'te elektrik teline takılıp yaralanan doğan ekipler tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde kuşları kovalayan doğanı fark etti. Bir süre sonra doğanın ayakları elektrik teline dolandı. Hayvanın çırpınışlarını gören ekipler asılı halde telde mahsur kalan yırtıcı kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilerek tedavi altına alınan yaralı doğan, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı