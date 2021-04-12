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  3. Karabük'te elektrik teline takılıp yaralanan doğan ekipler tarafından kurtarıldı

Karabük'te elektrik teline takılıp yaralanan doğan ekipler tarafından kurtarıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde elektrik teline takılıp mahsur kalan yaralı doğan, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Karabük'te elektrik teline takılıp yaralanan doğan ekipler tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde kuşları kovalayan doğanı fark etti. Bir süre sonra doğanın ayakları elektrik teline dolandı. Hayvanın çırpınışlarını gören ekipler asılı halde telde mahsur kalan yırtıcı kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilerek tedavi altına alınan yaralı doğan, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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