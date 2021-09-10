Karabük’te esrarengiz ölüm: Av tüfeğiyle vurulmuş şekilde bulundu
Minibüs şoförü Hüseyin A. (37) Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.
Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyünde meydana gelen olayda, anne ve babasını ziyarete gelen Hüseyin A. av tüfeği ile vurulmuş kanlar içinde yerde yatarken bulundu.
Zaman sonra eve gelen anne oğlunun korkunç manzarasını karşısında gördü. Oğlunun kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yerde durduğunu gören anne Jandarma ve 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.
Yaşanan olayla ilgili incelem başlatıldı.