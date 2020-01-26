Karabük’te göletler buz tuttu

Karabük'ün Eflani ilçesinde göletler soğuk hava nedeniyle dondu. Vatandaşlar donan gölün üzerine çıkarak tehlikeye aldırış etmeden eğlendi.

İlçede sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletleri dondu. Göletlerin donmasıyla ortaya seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar da donan göletlerde fotoğraf çektirdi. Buzun üzerine çıkan bazı vatandaşlar eğlenirken, olası bir tehlikeye davetiye çıkardı.

Hatay'dan Karabük'e gezmeye gelen Özgür Kaplan, "Böyle bir şey olduğunu söylediler görmeye geldik. Hoş bir şey" dedi.

Şirin Kaplan da "Ben de korkuyorum heyecanlıyım. Bizim orada hiç kar yok. İlk defa görüyoruz, çok değişik" diye konuştu.

Buz tutmuş gölün üzerine çıkan vatandaşlar çocuklarıyla buzun üzerinde kızağa binerken, bazı vatandaşlar ise buza taş attı. Donan göletler drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA