Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti

Karabük’te artan Covid-19 vakalarıyla beraber hastanede tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.Bir hafta önce kronik rahatsızlıklarından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve Korona Virüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Sakine Taşkın ile 82 yaşındaki Hanife Kirenli yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık bir haftadır entübe olarak yoğun bakımda tedavisi süren Taşkın ve Kirenli tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 40 gün aradan sonra en son 19 Haziran’da bir kişinin hayatını kaybetti Karabük’te son bir hafta içinde Covid-19’dan 3’e yükselirken, virüsün görüldüğü ilk andan itibaren ölenlerin sayısı ise 13 oldu.

Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden Sakine Taşkın’ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.

Diğer yandan hastanede pandemi servislerinde 72, yoğun bakımda da 5 olmak üzere toplam 77 kişi tedavi altında.