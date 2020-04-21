Karabük?te köyde koronavirüs önlemi 

KARABÜK Valiliği'nin kararıyla, Cumayanı köyüne bağlı Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu evler ile temaslı kişilerin yaşadığı evler karantinaya alınırken, enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Karabük Cumayanı köyündeki Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi?nde pozitif vakaların tespit edilmesinin ardından vakaların görüldüğü evler ile temaslı kişilerin bulunduğu evler 14 Nisan günü karantinaya alındı. Karabük Valiliği, Cumayanı Köyünde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş çıkışları sınırlandırdı.

Karabük Valiliği?nde yapılan açıklama şöyle:

??14 Nisan İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Kararının 16. maddesi gereği, ilimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyünün Soğuksu ve Tepe Mahallelerinde pozitif vakaların yaşandığı ve temaslı evlerde yaşayanlara 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmişti. Ancak karantina dışındaki mahallelerde de pozitif vakaların görülmeye başlanması nedeniyle 20 Nisan saat 18.00?den, 04 Mayıs saat 24.00?e kadar karantina uygulamasının genişletilmesine, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Cumayanı Köyü?nün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir.??

Kaynak: DHA