Karabük’te off-road heyecanı

Karabük'te düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü ayağında, pilotların zorlu parkurlardaki mücadeleleri heyecanla izlendi. 2 gün süren yarışı, Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danışment ikilisi kazandı.

Karabük Valiliği katkıları ve Karabük Offroad Kulübü (KARDOFF) organizasyonu ile Çamlıköy ormanlarında yapılan yarışların ilk gününde 29 pilot, 47 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabında mücadele etti. Bugün ise 24 pilot, 33 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında doğal engellerde ve rakipleriyle mücadele etti. 411 kapı numaralı aracın sol ön lastiği fırladı. Bir süre giden araç yolda kaldı. Görevliler lastiği ve aracı yarış alanının dışına çıkarttı. Pilotların araçlarını çamurdan çıkartmak için mücadele etmeleri büyük alkış aldı. 18 pilot yarışı tamamlayabildi.

Yaklaşık 2 bin seyircinin ilgiyle izlediği yarış sonunda Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danışment birinci, Guseppe Simose Agazzi ve Oytun Albayrak ikinci, Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen üçüncü oldu. Dereceye girenlerin kupaları düzenlenen törenle verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışlardan detay

- Seyirci

- Aracın tekerinin fırlaması

- Tekerin görevliler tarafından yarış alanı dışına çıkartılması

(FOTOĞRAFLI)

DHA