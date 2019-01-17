Karabük’te okullara kar tatili

KARABÜK'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Karabük Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayıldı. Karabük'te dün de okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti.

DHA