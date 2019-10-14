Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emirşah Eken (19) yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolu ayıran su kanalına düştü. Çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, sürücü Eken kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su kanalına düşen araç ise vinç yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA