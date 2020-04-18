Karabük'te otomobilin çarptığı yaya öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.K.Y'nin (22) kullandığı 78 SB 988 plakalı otomobil, Safranbolu Terminali mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya (28) çarptı.

Otomobil Çorbacı'ya çarptıktan yaklaşık 150 metre sonra durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde önce kentteki özel bir hastaneye, ardından Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çorbacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.K.Y'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA