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  3. Karabük'te Park halindeki demir yüklü tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

Karabük'te Park halindeki demir yüklü tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki demir yüklü bir Tır imdat freninin boşalması sonucu, yokuş aşağıya hareket ederek binalara çarpmadan facianın eşiğinden dönülerek yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Karabük'te Park halindeki demir yüklü tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki demir yüklü bir Tır imdat freninin boşalması sonucu, yokuş aşağıya hareket ederek binalara çapmadan facianın eşiğinden dönülerek şans eseri yol kenarındaki boş araziye devrildi.

"FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Edinilen bilgiye göre, kaza, Barış mahallesinde meydana geldi. Park halinde demir yüklü 34 PC 586 plakalı Tır, biranda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen Tır, binalara gelmeden yol kenarındaki boş araziye devrildi. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri de sevk edilirken, yapılan incelemede Tır'da kimsenin olmadığı tespit edilirken, olay yerine gelen Tır sürücüsü ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. İmdat frenlerinin çekili olduğu Tır kazası ile ekipler inceleme başlatırken, Tır'ın binalara 50 metre kala boş araziye devrilmesi ise olası bir faciayı engelledi.

Karabük'te Park halindeki demir yüklü tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

KAYNAK: İHLAS  HABER AJANSI

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