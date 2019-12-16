Karabük’te "Şehit Kütüphaneleri" açıldı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Kütüphaneleri Platformuyla işbirliğiyle şehitlerin adının yaşatılması, öğrencilerde milli ve manevi değerler hakkında farkındalık sağlamak amacıyla "Şehit Ercan Hırçın" ve "Şehit Mehmet Dinçel" kütüphaneleri düzenlenen törenle açıldı.

Şehit isimlerini taşıyan okullarda kurulan kütüphaneler, 2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup gönüllü üniversite öğrencisinin oluşturduğu Şehit Kütüphaneleri Platformu Karabük sorumlularının ülke genelinde düzenledikleri kitap kampanyası sonucunda toplanan kitaplar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hediye edilen kitaplarla oluşturuldu.

Türkiye'nin 50 ve 51. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri olarak Şehit Ercan Hırçın ile Şehit Mehmet Dinçel adına açılan kütüphaneler için düzenlenen törene Şehit Mehmet Dinçel ve Şehit Ercan Hırçın'ın ailesi, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özemir, Şehit Kütüphaneleri Platformu üyeleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile devam etti. Şehitler Ercan Hırçın ve Mehmet Dinçel'in anısına hazırlanan videoların izlenilmesinin ardından şehit kütüphanelerinin açılışı yapıldı.

Şehitlerin aileleri ve öğrencilerle birlikte kütüphane açılışlarının yapılmasının ardından şehit kütüphaneleri gezildi.

Kaynak: İHA