Karabük'te son 6 gün Kovid-19 vakası çıkmadı

Türkiye'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ederken iyi gidişatın olduğu Karabük'te son 6 gündür pozitif vakaya rastlanmadı. Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından dün yapılan açıklamada, kentte son 5 günde koronavirüs vakası olmadığı açıklanmıştı. 6 gündür koronavirüs vakasının yaşanmadığı Karabük'te hastanede tedavi gören son 8 hasta kaldı.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

İyi gidişatın sürmesi için kentte önlemler artırıldı. Kentin en işlek caddesi İnönü Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis, sağlık ve bekçiler tarafından ateş ölçümü yapıldı. Vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca belediyenin hoparlör sistemlerinden vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarıldı. Aynı zamanda kente giriş ve çıkışlar da kısıtlandı. Kent girişine kurulan jandarma kontrol noktalarında yalnızca seyahat izin belgesi olanların geçişlerine izin veriliyor.

"KARABÜK SOKAĞA ÇIKMIYOR"

Karabük'te koronavirüs salgınındaki iyi gidişatın halkın kurallara uyması sonucu olduğunu düşünen Salih Coşkun, "Karabük sokağa çıkmıyor. Pazar yerleri serbest olduktan sonra biraz çıkmaya başladılar. Yine de kontrollü çıkılıyor. Halk duyarlı ve kurallara uyuyor. Uymasa daha çok büyük vakalar çıkardı Karabük'te. Valimiz ve belediye başkanımız çok güzel tedbirler alıyor. Çalışmalar güzel. Biz de kurallara uyuyoruz. Sokaklarda maskeli insanlar hep. Karabük halkı duyarlıdır ve kurallara uyuyor" dedi. İsmail Kürüz ise önlemlerin iyi sonuçlar verdiğini belirterek, "Karabük'te kurallara uyuldu genelde. Pek fazla bir ceza kesilen olmadı. Genelde biz de kurallara uyduk. İçişleri Bakanlığı'nın valilere gönderdiği genelgelere uyuldu. Bu caddenin girişindeki ateş ölçümüne de saygılıyız. İyi bir şey. Bizim sağlığımız açısından iyi bir şey. Devlet bizi çok düşünüyor" diye konuştu.