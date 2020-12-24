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Karabük'te sürücü hakimiyetini kaybedince araç su kanalına düştü: 1 yaralı

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil içinde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karabük'te sürücü hakimiyetini kaybedince araç su kanalına düştü: 1 yaralı

Kaza, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. Şeyda Çırık yönetimindeki 78 BV 986 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolu ayıran su kanalına düştü.

Otomobilin sürücüsü Şeyda Çırık araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonrası otomobilin bagaj kısmından çıkarıldı. Sedye ile birlikte kanaldan çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bir özel Hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karabük'te sürücü hakimiyetini kaybedince araç su kanalına düştü: 1 yaralı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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