Karabük'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti

KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Dursun Demircan, çalışırken yolda bulduğu içinde 800 lira olan cüzdanı, polise teslim etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 7 yıldır süpürgeci olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Demircan, 75. Yıl Mahallesi 30 Nolu Cadde'de temizlik yaparken yerde cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden Demircan, içerisinde bir miktar para olduğunu fark edince Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi'ne giderek cüzdanı teslim etti.

Polis merkezinde yapılan sayımda cüzdanın içerisinde 800 lira olduğu tespit edildi.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cüzdanı bulduktan sonra hiç düşünmeden polis merkezine gittiğini söyledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Demircan, "Paranın sahibi inşallah bulunur." dedi.





Kaynak: AA