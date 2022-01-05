Karabük'te tepki çeken olay! Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre olay Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir börek ve pide salonunda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kadın işletmenin camına asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalıştı.

Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine elindeki kağıdı göstererek uzaklaştı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U.'yu gözaltına aldı.

"AŞIRI BİR HIRS, ÖFKE VE TEPKİYLE SALDIRDI"

İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi.

Bayrağı indiremeyince elindeki kağıdı kendilerine gösterdiğini ancak ne olduğunu göremediğini belirten Güneş, "O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim. Sonradan kayboldu ortadan. Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." diye konuştu.