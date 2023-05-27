Karabük'te terör operasyonu yapıldı, PKK ve DAEŞ şüphelisi şahıslar yakalandı Karabük'te terör örgütleri PKK ve DAEŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Belgeler ve ifadelerle terör bağlantılı olduğu kanıtlanan şahıs yakalandı.