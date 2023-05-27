Karabük'te terör operasyonu yapıldı, PKK ve DAEŞ şüphelisi şahıslar yakalandı

Karabük'te terör örgütleri PKK ve DAEŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Belgeler ve ifadelerle terör bağlantılı olduğu kanıtlanan şahıs yakalandı.

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Karabük'te terör operasyonu yapıldı, PKK ve DAEŞ şüphelisi şahıslar yakalandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turuna odaklanmışken, terör operasyonları da tüm hızıyla sürüyor.

Karabük'te terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, DEAŞ'ın yurt dışındaki mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen Zaid A. ve Isni A. ile PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği yönünde kanıtlar ve ifade bulunan Muhammed H.H. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed H.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

KAYNAK: AA

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