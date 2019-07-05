Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 680’e geriledi

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 48 araç düşüşle 66 bin 680'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle 23 milyon 39 bin 551 adet oldu. Karabük'te ise bu sayı Nisan ayında 66 bin 728 iken Mayıs ayında 66 bin 680'e geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 680 araçtan 41 bin 340'ı otomobil olurken, 9 bin 716'sı kamyonet, 3 bin 30 kamyon, 4 bin 141 motosiklet, bin 734 minibüs, 620 otobüs, 5 bin 849 traktör ve 250 adette özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA