Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Safranbolu'da düzenlediği operasyonda F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç.'yi (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skUnk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

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DHA