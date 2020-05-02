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Karabük’te yağmur etkili oldu 

KARABÜK'te, yağmur etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük’te yağmur etkili oldu 

KARABÜK'te, yağmur etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük'te öğle saatlerinde etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Karabük Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nin sularla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler araçlarıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Yağış aralıklarla devam etti.

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Kaynak: DHA




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