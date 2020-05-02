Karabük?te yağmur yağışı etkili oldu 

KARABÜK?te, yağmur yağışı etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük?te öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur yağışı nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Karabük Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi?nin sularla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı kişiler araçlarıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Yağmur yağışı aralıklarla devam etti.

Kaynak: DHA