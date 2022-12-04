Karabük'teki köy camisinde skandal olay! İmamın o halleri köyü ayağa kaldırdı!

Karabük Sipahiler Köyü'nde meydana gelen olayda köyde 3 yıldır imamlık yapan hocanın karısı, eşinin cami vakitlerinden sonra uzun süre eve gelmemesi üzerine eşini takibe aldı. Şüphelerinin günden güne arttığı kadın, namaz sonrası camiye gidince eşini akla gelmeyecek bir halde buldu.

ANNE DIŞARI ÇIKIP KÖY HALKINA SESLENMİŞ

Jandarmaya verdiği ifadede 10 Kasım günü 17.30'da camiye gittiğini anlatan A.S. cemaat az olduğunda kışları namaz kılınan odanın kapısının kilitli olduğunu ve içerden sesler duyduğunu aktardı. Kapının açılmaması üzerine bağırdığını ve annesinin de yanına geldiğini belirten A.S.: "Daha sonra eşim imam Yusuf Ziya S. bulunduğum yere geldi. Eşimin daha önceden beni aldattığından şüphelendiğim için ona hitaben, ‘İçerde bir kadın olduğunu biliyorum. Açın kapıyı' dedim. Eşim içeriye hitapla ‘Rümeysa kapıyı aç' dedi. Fakat şahıs ısrarla kapıyı açmadı. Eşim, içerideki kadına hitaben, ‘Üzerini giyin, kapıyı aç' dedi. Bu sırada bizleri de kapının önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın kapıyı açmayınca, annem köy halkına yaşananları duyurmak için camiden dışarı çıkıp bağırmaya başladı.

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"EŞİM BENİ YERDE DOĞRU FIRLATTI"

Bu sırada Rümeysa isimli kadın, odanın kapısını açtı ve bizi de zorla bu odadan içeri soktu. Bahse konu odaya girdiğimizde ben sinirli olmam nedeniyle hırslanarak kadına bir-iki tane tokat attım. Benim tokat attığımı gören eşim, nasıl yaptığını bilmiyorum ama beni yere doğru fırlattı. Ben tekrar kalkarak kıza doğru yöneldim. Annem beni fırlattığını görünce eşimi durdurmak için hareket edince annemi de odanın içerisine fırlattı bu sırada annem çocuğumun üzerine devrilecekti.

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O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik. Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Yusuf Ziya S.'dan şikayetçi ve davacıyım.” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.S.'nin babası Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan'ın şikayeti üzerine müftülük imam Yusuf Ziya S. hakkında soruşturma başlattı.

Yusuf Ziya S. ise eşinden boşanmak istediği için kendisine itibar suikastı yapılmak istendiğini ileri sürerek "Bayan arkadaşımla oturduğumuz yer cami değil, caminin deposu olarak kullandığımız bir yer. Sözü edilen kadın bir saat oturup gidecekti" şeklinde konuştu.