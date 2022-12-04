Karabük'teki köy camisinde skandal olay! İmamın o halleri köyü ayağa kaldırdı!

Karabük'te bulunan bir köye cami hocasının bir kadınla baş başa görülmesinin sonrası soruşturma başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Karabük'teki köy camisinde skandal olay! İmamın o halleri köyü ayağa kaldırdı!

Karabük Sipahiler Köyü'nde meydana gelen olayda köyde 3 yıldır imamlık yapan hocanın karısı, eşinin cami vakitlerinden sonra uzun süre eve gelmemesi üzerine eşini takibe aldı. Şüphelerinin günden güne arttığı kadın, namaz sonrası camiye gidince eşini akla gelmeyecek bir halde buldu.

ANNE DIŞARI ÇIKIP KÖY HALKINA SESLENMİŞ

Jandarmaya verdiği ifadede 10 Kasım günü 17.30'da camiye gittiğini anlatan A.S. cemaat az olduğunda kışları namaz kılınan odanın kapısının kilitli olduğunu ve içerden sesler duyduğunu aktardı. Kapının açılmaması üzerine bağırdığını ve annesinin de yanına geldiğini belirten A.S.: "Daha sonra eşim imam Yusuf Ziya S. bulunduğum yere geldi. Eşimin daha önceden beni aldattığından şüphelendiğim için ona hitaben, ‘İçerde bir kadın olduğunu biliyorum. Açın kapıyı' dedim. Eşim içeriye hitapla ‘Rümeysa kapıyı aç' dedi. Fakat şahıs ısrarla kapıyı açmadı. Eşim, içerideki kadına hitaben, ‘Üzerini giyin, kapıyı aç' dedi. Bu sırada bizleri de kapının önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın kapıyı açmayınca, annem köy halkına yaşananları duyurmak için camiden dışarı çıkıp bağırmaya başladı.

Karabük'teki köy camisinde skandal olay! İmamın o halleri köyü ayağa kaldırdı!

"EŞİM BENİ YERDE DOĞRU FIRLATTI"

Bu sırada Rümeysa isimli kadın, odanın kapısını açtı ve bizi de zorla bu odadan içeri soktu. Bahse konu odaya girdiğimizde ben sinirli olmam nedeniyle hırslanarak kadına bir-iki tane tokat attım. Benim tokat attığımı gören eşim, nasıl yaptığını bilmiyorum ama beni yere doğru fırlattı. Ben tekrar kalkarak kıza doğru yöneldim. Annem beni fırlattığını görünce eşimi durdurmak için hareket edince annemi de odanın içerisine fırlattı bu sırada annem çocuğumun üzerine devrilecekti.

O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik. Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Yusuf Ziya S.'dan şikayetçi ve davacıyım.” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.S.'nin babası Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan'ın şikayeti üzerine müftülük imam Yusuf Ziya S. hakkında soruşturma başlattı.

Yusuf Ziya S. ise eşinden boşanmak istediği için kendisine itibar suikastı yapılmak istendiğini ileri sürerek "Bayan arkadaşımla oturduğumuz yer cami değil, caminin deposu olarak kullandığımız bir yer. Sözü edilen kadın bir saat oturup gidecekti" şeklinde konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!
Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!
İzmir'in Urla ilçesinde Yarımada kadınları sakız ağacına can katıyor
İzmir'in Urla ilçesinde Yarımada kadınları sakız ağacına can katıyor
İletişim Başkanlığından Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Aşırıcılık ve Nefret Söylemi ile Mücadele" paneli
İletişim Başkanlığından Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Aşırıcılık ve Nefret Söylemi ile Mücadele" paneli
Evlat nöbetine 334. aile olarak Bedrettin Dağ'ın annesi Arife Dağ katıldı
Evlat nöbetine 334. aile olarak Bedrettin Dağ'ın annesi Arife Dağ katıldı
Son Haberler
Karabük'teki köy camisinde skandal olay! İmamın o halleri köyü ayağa kaldırdı!
Karabük'teki köy camisinde skandal olay! İmamın o halleri köyü ayağa kaldırdı!
Her konuda fikri olan Ümit Özdağ LGBT için suspus oldu! "Ona hiçbir şey söylemeye hakkımız yok"
Her konuda fikri olan Ümit Özdağ LGBT için suspus oldu! "Ona hiçbir şey söylemeye hakkımız yok"
Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..."
Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..."
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı!
Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular
Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Çok Okunanlar
Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..."
Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..."
Savcı Sayan'dan denetim talimatı! Ağrı'da o şartları taşımayan 5 market mühürlendi!
Savcı Sayan'dan denetim talimatı! Ağrı'da o şartları taşımayan 5 market mühürlendi!
4 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları | Terazi, aşk hayatın seni yıpratacak, Oğlak, temkinli adımlar atmalısın!
4 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları | Terazi, aşk hayatın seni yıpratacak, Oğlak, temkinli adımlar atmalısın!
Şanlıurfa'da korkutan patlama: İş yeri kullanılamaz hala geldi: Yaralılar var!
Şanlıurfa'da korkutan patlama: İş yeri kullanılamaz hala geldi: Yaralılar var!
Hırsızlığın böylesi! Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandırdı, ceplerinden cüzdanlarını birer birer aldı!
Hırsızlığın böylesi! Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandırdı, ceplerinden cüzdanlarını birer birer aldı!
İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!
İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?