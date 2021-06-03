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  3. Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!

Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen işöiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen olayda, bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, fabrikadaki 33 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile iş yeri hekimine müracaat etti.

İlk tetkikleri yapılan işçiler daha sonra Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri, fabrikada çeşitli ölçümler yaptı, su ile gıda numuneleri aldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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