Karabük’te koronavirüs tedavisi gören kadın alkışlarla taburcu edildi
KARABÜK'te koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
KARABÜK'te koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan F.K.'nın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden F.K., "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi.
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Kaynak: DHA
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