İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Karabük’te koronavirüs tedavisi gören kadın alkışlarla taburcu edildi 

Karabük’te koronavirüs tedavisi gören kadın alkışlarla taburcu edildi 

KARABÜK'te koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Karabük’te koronavirüs tedavisi gören kadın alkışlarla taburcu edildi 

KARABÜK'te koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan F.K.'nın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden F.K., "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT