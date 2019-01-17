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Karabük’ün 2 ilçesinde kar tatili

KARABÜK'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük’ün 2 ilçesinde kar tatili

KARABÜK'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın okullar ilçe genellerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17 Ocak günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ovacık ilçesinde ayrıca engelli ve hamile çalışanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

DHA

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