Karabük’ün 2 ilçesinde kar tatili

KARABÜK'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın okullar ilçe genellerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17 Ocak günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ovacık ilçesinde ayrıca engelli ve hamile çalışanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

DHA