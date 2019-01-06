Karabük’ün 4 ilçesinde kar tatili (2)
Karabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların...
SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Karabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.