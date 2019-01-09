Karabük’ün eğitimdeki başarısını konuştular

Kasım ayında Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Fatih Vargeloğlu, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüşle birlikte, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti.

Karabük'te görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Karabük eğitimdeki başarıda ülkemiz bazında ilk sıralarda yer almakta. Yine Safranbolu ilçemizde bu alanda oldukça başarılı. Bu başarıda sayın kaymakamımızın büyük payı olduğunun, eğitime ne kadar önem verdiğinin farkındayız. Bu nedenle kendilerine hem bizlere vakit ayırdığı hem de gerçekleştirilen her projede desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Gerek Kaymakamlığımız gerek Belediyemiz gerek şahsım adına eğitim - öğretim önceliklerimizin başında geliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için önemli. Onları yarınlara hazırlamak, daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah çok daha güzel projelerle ülkemize, ailelerine ve yaşadıkları şehre faydalı birer birey olarak yetişecekler. Ben ziyaretlerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Ürkmezer, İl Millî Eğitim Müdürü Vargeloğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İHA