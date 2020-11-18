Karaburun açıklarında korkutan hortum!
Arnavutköy Karaburun'da deniz açıklarında öğle saatlerinde çıkan hortum görenleri korkuttu. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından paniğe neden olurken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle kaydedildi.
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18 Kasım 2020 Çarşamba 16:12
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