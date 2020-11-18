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  3. Karaburun açıklarında korkutan hortum!

Karaburun açıklarında korkutan hortum!

Arnavutköy Karaburun'da deniz açıklarında öğle saatlerinde çıkan hortum görenleri korkuttu. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından paniğe neden olurken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle kaydedildi.

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18 Kasım 2020 Çarşamba 16:12
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