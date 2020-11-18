Karaburun açıklarında korkutan hortum!

Arnavutköy Karaburun'da deniz açıklarında öğle saatlerinde çıkan hortum görenleri korkuttu. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından paniğe neden olurken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle kaydedildi.