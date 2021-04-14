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Karaca yolunu kaybedince mahalle merkezine indi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda karacanın yolunu kaybederek mahalle merkezinden geçmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karaca yolunu kaybedince mahalle merkezine indi

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir karaca mahalle merkezine indi. Ormanlık alanda yaşadığı ve yolunu kaybettiği düşünülen karaca, yerleşim bölgesindeki apartmanlar koştu. Karacayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. İnsanları gören karaca ise koşarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karaca yolunu kaybedince mahalle merkezine indi

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