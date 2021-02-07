Karacabey Belediye Spor 0-2 Eyüpspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Eyüpspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karacabey Belediye Spor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu? Karacabey Belediye Spor, Eyüpspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karacabey Belediye Spor Eyüpspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Karacabey Belediye Spor Eyüpspor Maçının Hakemleri

Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Uğur Başdaş(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor İlk 11

96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk, 99. Ömer Çetinbaş



Yedekler

30. Erhan Aslan, 26. Hüseyin Arslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 16. Mehmet Alp Karaman, 13. Arda Suat Bulut, 25. Taşkın Kartal, 37. Alperen Mehmet Çaylak, 75. Murat Karadeniz



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 8. Muhammed Akarslan, 61. Taha Balcı, 10. Onur Eriş, 28. Taşkın İlter, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 88. Bekir Yılmaz



Yedekler

34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 7. Sadık Baş, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 23. Timur Temeltaş, 18. Mertcan Açıkgöz, 22. Görkem Bitin, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir



Teknik Sorumlu

Zafer Turan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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