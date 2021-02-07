Karacabey Belediye Spor 0-2 Eyüpspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Eyüpspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karacabey Belediye Spor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Karacabey Belediye Spor Eyüpspor Maçının Hakemleri
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Uğur Başdaş(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)
Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk, 99. Ömer Çetinbaş
Yedekler
30. Erhan Aslan, 26. Hüseyin Arslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 16. Mehmet Alp Karaman, 13. Arda Suat Bulut, 25. Taşkın Kartal, 37. Alperen Mehmet Çaylak, 75. Murat Karadeniz
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 8. Muhammed Akarslan, 61. Taha Balcı, 10. Onur Eriş, 28. Taşkın İlter, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 88. Bekir Yılmaz
Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 7. Sadık Baş, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 23. Timur Temeltaş, 18. Mertcan Açıkgöz, 22. Görkem Bitin, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor