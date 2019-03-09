Karacabey Belediye Spor 1 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karacabey Belediye Spor - Anagold 24erzincanspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.03.2019 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Anagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 25 15 7 3 36 15 52 21 2 Kocaelispor 25 14 4 7 32 22 46 10 3 Karacabey Birlikspor 25 13 5 7 33 28 44 5 4 Yeni Çorumspor 25 13 3 9 34 24 42 10 5 Serik Belediyespor 25 10 10 5 27 23 40 4 6 Turgutluspor 25 10 5 10 37 35 35 2 7 Payasspor 25 10 5 10 22 27 35 -5 8 Halide Edip Adıvar SK 25 8 10 7 25 28 34 -3 9 Diyarbekirspor 25 9 6 10 29 29 33 0 10 Bağcılar SK 25 7 9 9 31 32 30 -1 11 Muğlaspor 25 7 8 10 22 22 29 0 12 24 Erzincanspor 25 8 5 12 31 33 29 -2 13 Cizrespor 25 6 11 8 22 28 29 -6 14 Gölcükspor 25 7 8 10 15 22 29 -7 15 1461 Trabzon 25 5 12 8 20 23 27 -3 16 Fatsa Belediyespor 25 5 11 9 20 27 26 -7 17 Ankara Adliyespor 25 4 11 10 24 28 23 -4 18 Bucaspor 25 5 8 12 24 38 23 -14

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