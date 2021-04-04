Karacabey Belediye Spor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Mamak ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Mamak ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Mamak karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Mamak ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karacabey Belediye Spor - Mamak maçı skoru ne oldu?
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Karacabey Belediye Spor Mamak Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Karacabey Belediye Spor Mamak Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)
Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 13. Arda Suat Bulut, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk
Yedekler
26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 11. Yusuf Türk, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 23. Berke Özgün, 25. Taşkın Kartal, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz
Teknik Sorumlu
Goller
Sadık Arda Yılmaztürk,24.dk (f), Berk Ali Nızam,44.dk (p), Alper Karaman,48.dk (h), Arda Suat Bulut,57.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rasimcan Değirmenci 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Hasan Güleryüz 70.dk, Gökhan Cingirt 88.dk, Onur Özcan 70.dk, Alper Karaman 76.dk, Arda Suat Bulut 70.dk
Oyuna Girenler
Taşkın Kartal 70.dk, Yusuf Türk 88.dk, Temel Taşkın 70.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 76.dk, Eren Görür 70.dk
Mamak İlk 11
60. Erhan Kuşkapan, 5. Hüseyin İriç, 6. Halilcan Doğan, 8. Mahmut Altınkaya, 9. Enes Kubat, 14. Çağrı Tekin, 24. Hakan Yağmurkaya, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 40. Berkehan Biçer, 70. Alperen Özşahin, 74. Mehmet Fırat Demir
Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 12. Celal Aras, 21. Fırat Can Akbulut, 22. Yiğit Arslan, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 88. Emran Muhammet, 95. Canberk Özçakır
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Alperen Özşahin 44.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Fırat Demir 41.dk, Çağrı Tekin 76.dk, Hakan Yağmurkaya 46.dk, Enes Kubat 83.dk
Oyuna Girenler
Canberk Özçakır 41.dk, Yiğit Arslan 76.dk, Mehmet Halil Daniş 46.dk, Celal Aras 83.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor