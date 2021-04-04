Karacabey Belediye Spor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Mamak ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Mamak karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Mamak ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karacabey Belediye Spor - Mamak maçı skoru ne oldu? Karacabey Belediye Spor, Mamak Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karacabey Belediye Spor Mamak Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Karacabey Belediye Spor Mamak Maçının Hakemleri

Can Cengiz(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 13. Arda Suat Bulut, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk



Yedekler

26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 11. Yusuf Türk, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 23. Berke Özgün, 25. Taşkın Kartal, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz



Teknik Sorumlu





Goller

Sadık Arda Yılmaztürk,24.dk (f), Berk Ali Nızam,44.dk (p), Alper Karaman,48.dk (h), Arda Suat Bulut,57.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Rasimcan Değirmenci 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Hasan Güleryüz 70.dk, Gökhan Cingirt 88.dk, Onur Özcan 70.dk, Alper Karaman 76.dk, Arda Suat Bulut 70.dk



Oyuna Girenler

Taşkın Kartal 70.dk, Yusuf Türk 88.dk, Temel Taşkın 70.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 76.dk, Eren Görür 70.dk

Mamak

Mamak İlk 11

60. Erhan Kuşkapan, 5. Hüseyin İriç, 6. Halilcan Doğan, 8. Mahmut Altınkaya, 9. Enes Kubat, 14. Çağrı Tekin, 24. Hakan Yağmurkaya, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 40. Berkehan Biçer, 70. Alperen Özşahin, 74. Mehmet Fırat Demir



Yedekler

25. Burak Cemal Çelik, 12. Celal Aras, 21. Fırat Can Akbulut, 22. Yiğit Arslan, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 88. Emran Muhammet, 95. Canberk Özçakır



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Alperen Özşahin 44.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Fırat Demir 41.dk, Çağrı Tekin 76.dk, Hakan Yağmurkaya 46.dk, Enes Kubat 83.dk



Oyuna Girenler

Canberk Özçakır 41.dk, Yiğit Arslan 76.dk, Mehmet Halil Daniş 46.dk, Celal Aras 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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