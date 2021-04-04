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Karacabey Belediye Spor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Mamak ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Mamak ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Mamak karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Mamak ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karacabey Belediye Spor - Mamak maçı skoru ne oldu?

Karacabey Belediye Spor, Mamak Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor  Mamak Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Karacabey Belediye Spor Mamak Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 13. Arda Suat Bulut, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk

Yedekler
26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 11. Yusuf Türk, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 23. Berke Özgün, 25. Taşkın Kartal, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz

Teknik Sorumlu


Goller
Sadık Arda Yılmaztürk,24.dk (f), Berk Ali Nızam,44.dk (p), Alper Karaman,48.dk (h), Arda Suat Bulut,57.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Rasimcan Değirmenci 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Hasan Güleryüz 70.dk, Gökhan Cingirt 88.dk, Onur Özcan 70.dk, Alper Karaman 76.dk, Arda Suat Bulut 70.dk

Oyuna Girenler
Taşkın Kartal 70.dk, Yusuf Türk 88.dk, Temel Taşkın 70.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 76.dk, Eren Görür 70.dk

MAMAKMamak

Mamak İlk 11
60. Erhan Kuşkapan, 5. Hüseyin İriç, 6. Halilcan Doğan, 8. Mahmut Altınkaya, 9. Enes Kubat, 14. Çağrı Tekin, 24. Hakan Yağmurkaya, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 40. Berkehan Biçer, 70. Alperen Özşahin, 74. Mehmet Fırat Demir

Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 12. Celal Aras, 21. Fırat Can Akbulut, 22. Yiğit Arslan, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 88. Emran Muhammet, 95. Canberk Özçakır

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Alperen Özşahin 44.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Fırat Demir 41.dk, Çağrı Tekin 76.dk, Hakan Yağmurkaya 46.dk, Enes Kubat 83.dk

Oyuna Girenler
Canberk Özçakır 41.dk, Yiğit Arslan 76.dk, Mehmet Halil Daniş 46.dk, Celal Aras 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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