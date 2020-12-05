Karacabey Belediye Spor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Pendikspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Pendikspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karacabey Belediye Spor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Karacabey Belediye Spor Pendikspor Maçının Hakemleri
Mehmet Güngör(hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Bingöl(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahman Haymana(dördüncü Hakem)
Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 2. Ömer Faruk Gümüş, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 25. Taşkın Kartal, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş
Yedekler
96. Veysel Sapan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 77. Sadık Arda Yılmaztürk
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Goller
Hasan Güleryüz,30.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hasan Güleryüz 55.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Gümüş 84.dk, Sarı Kart Berk Ali Nızam 14.dk, Sarı Kart Abdullah Dıjlan Aydın 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Hasan Güleryüz 88.dk, Taşkın Kartal 88.dk, Berk Ali Nızam 57.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 57.dk
Oyuna Girenler
İlyas Yılmazer 88.dk, Temel Taşkın 88.dk, Sadık Arda Yılmaztürk 57.dk, Gökhan Cingirt 57.dk
Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 27. Ömer Kandemir, 5. Süheyl Çetin, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 14. Atakan Müjde, 10. Ömer Can Sokullu, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 22. Kerem Kaya
Yedekler
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 8. Salim İyik, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale
Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Emre Aydın 81.dk, Sarı Kart Salim İyik 65.dk, Sarı Kart Oktay Balcı 74.dk, Sarı Kart Atakan Müjde 11.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Cerlek 68.dk, Enis Durak 76.dk, Mahmut Caner Alioğlu 46.dk, Atakan Müjde 46.dk
Oyuna Girenler
Emirhan Çağlayan 68.dk, Mertcan Akkaya 76.dk, Oktay Balcı 46.dk, Salim İyik 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|B
|M
|A
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|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK