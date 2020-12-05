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Karacabey Belediye Spor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Pendikspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Pendikspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karacabey Belediye Spor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor  Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Karacabey Belediye Spor Pendikspor Maçının Hakemleri
Mehmet Güngör(hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Bingöl(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahman Haymana(dördüncü Hakem)

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 2. Ömer Faruk Gümüş, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 25. Taşkın Kartal, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş

Yedekler
96. Veysel Sapan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 77. Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
Hasan Güleryüz,30.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hasan Güleryüz 55.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Gümüş 84.dk, Sarı Kart Berk Ali Nızam 14.dk, Sarı Kart Abdullah Dıjlan Aydın 43.dk

Oyundan Çıkanlar
Hasan Güleryüz 88.dk, Taşkın Kartal 88.dk, Berk Ali Nızam 57.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 57.dk

Oyuna Girenler
İlyas Yılmazer 88.dk, Temel Taşkın 88.dk, Sadık Arda Yılmaztürk 57.dk, Gökhan Cingirt 57.dk

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 27. Ömer Kandemir, 5. Süheyl Çetin, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 14. Atakan Müjde, 10. Ömer Can Sokullu, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 22. Kerem Kaya

Yedekler
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 8. Salim İyik, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale

Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Emre Aydın 81.dk, Sarı Kart Salim İyik 65.dk, Sarı Kart Oktay Balcı 74.dk, Sarı Kart Atakan Müjde 11.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Cerlek 68.dk, Enis Durak 76.dk, Mahmut Caner Alioğlu 46.dk, Atakan Müjde 46.dk

Oyuna Girenler
Emirhan Çağlayan 68.dk, Mertcan Akkaya 76.dk, Oktay Balcı 46.dk, Salim İyik 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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