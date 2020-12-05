Karacabey Belediye Spor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Pendikspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karacabey Belediye Spor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Karacabey Belediye Spor Pendikspor Maçının Hakemleri

Mehmet Güngör(hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Bingöl(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahman Haymana(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 2. Ömer Faruk Gümüş, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 25. Taşkın Kartal, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş



Yedekler

96. Veysel Sapan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 77. Sadık Arda Yılmaztürk



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

Hasan Güleryüz,30.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hasan Güleryüz 55.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Gümüş 84.dk, Sarı Kart Berk Ali Nızam 14.dk, Sarı Kart Abdullah Dıjlan Aydın 43.dk



Oyundan Çıkanlar

Hasan Güleryüz 88.dk, Taşkın Kartal 88.dk, Berk Ali Nızam 57.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 57.dk



Oyuna Girenler

İlyas Yılmazer 88.dk, Temel Taşkın 88.dk, Sadık Arda Yılmaztürk 57.dk, Gökhan Cingirt 57.dk

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

13. Mehmet Cinpir, 27. Ömer Kandemir, 5. Süheyl Çetin, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 14. Atakan Müjde, 10. Ömer Can Sokullu, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 22. Kerem Kaya



Yedekler

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 8. Salim İyik, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale



Teknik Sorumlu

Hüseyin Kalpar



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Emre Aydın 81.dk, Sarı Kart Salim İyik 65.dk, Sarı Kart Oktay Balcı 74.dk, Sarı Kart Atakan Müjde 11.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Cerlek 68.dk, Enis Durak 76.dk, Mahmut Caner Alioğlu 46.dk, Atakan Müjde 46.dk



Oyuna Girenler

Emirhan Çağlayan 68.dk, Mertcan Akkaya 76.dk, Oktay Balcı 46.dk, Salim İyik 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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