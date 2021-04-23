Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Serik Belediyespor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu? Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karacabey Belediye Spor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Karacabey Belediye Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri

Ömer Tolga Güldibi(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Abdulbaki Ayyıldız(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 13. Arda Suat Bulut, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 41. Temel Taşkın, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk



Yedekler

26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 10. Berat Kalkan, 11. Yusuf Türk, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 25. Taşkın Kartal, 75. Murat Karadeniz



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

İlyas Yılmazer,27.dk (f), Hasan Güleryüz,55.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Rasimcan Değirmenci 90.dk, Çift Sarı Kart Sergen İlhan 44.dk, Sarı Kart Berk Ali Nızam 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Hasan Güleryüz 83.dk, Alper Karaman 80.dk, Berk Ali Nızam 80.dk



Oyuna Girenler

Yusuf Türk 83.dk, Taşkın Kartal 80.dk, Berat Kalkan 80.dk

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 6. Ergün Nazlı, 7. Atakan Cangöz, 8. Mahsun Çapkan, 9. Murat Gürbüzerol, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 99. Ahmet Atik



Yedekler

76. Durmuş Doğukan Aydaş, 14. Ahmet Bahçıvan, 16. Raif Demir, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 70. Mikail Başar, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 91. Melih Bostan



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

Atakan Cangöz,70.dk (f), Raif Demir,77.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Raif Demir 72.dk, Kırmızı Kart Abdulsamet Burak 26.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Gürbüzerol 90+2.dk, Murat Erdemir 67.dk, Mahsun Çapkan 60.dk, Ergün Nazlı 60.dk, Ahmet Atik 60.dk



Oyuna Girenler

Mikail Başar 90+2.dk, Kaan Mert Nasırcılar 67.dk, Melih Bostan 60.dk, Ahmet Bahçıvan 60.dk, Raif Demir 60.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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