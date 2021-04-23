Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Serik Belediyespor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Karacabey Belediye Spor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Karacabey Belediye Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Ömer Tolga Güldibi(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Abdulbaki Ayyıldız(dördüncü Hakem)
Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 13. Arda Suat Bulut, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 41. Temel Taşkın, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk
Yedekler
26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 10. Berat Kalkan, 11. Yusuf Türk, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 25. Taşkın Kartal, 75. Murat Karadeniz
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Goller
İlyas Yılmazer,27.dk (f), Hasan Güleryüz,55.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rasimcan Değirmenci 90.dk, Çift Sarı Kart Sergen İlhan 44.dk, Sarı Kart Berk Ali Nızam 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Hasan Güleryüz 83.dk, Alper Karaman 80.dk, Berk Ali Nızam 80.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Türk 83.dk, Taşkın Kartal 80.dk, Berat Kalkan 80.dk
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 6. Ergün Nazlı, 7. Atakan Cangöz, 8. Mahsun Çapkan, 9. Murat Gürbüzerol, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 99. Ahmet Atik
Yedekler
76. Durmuş Doğukan Aydaş, 14. Ahmet Bahçıvan, 16. Raif Demir, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 70. Mikail Başar, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 91. Melih Bostan
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Goller
Atakan Cangöz,70.dk (f), Raif Demir,77.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Raif Demir 72.dk, Kırmızı Kart Abdulsamet Burak 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Gürbüzerol 90+2.dk, Murat Erdemir 67.dk, Mahsun Çapkan 60.dk, Ergün Nazlı 60.dk, Ahmet Atik 60.dk
Oyuna Girenler
Mikail Başar 90+2.dk, Kaan Mert Nasırcılar 67.dk, Melih Bostan 60.dk, Ahmet Bahçıvan 60.dk, Raif Demir 60.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor