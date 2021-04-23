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Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Serik Belediyespor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Karacabey Belediye Spor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor  Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Karacabey Belediye Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Ömer Tolga Güldibi(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Abdulbaki Ayyıldız(dördüncü Hakem)

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 13. Arda Suat Bulut, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 41. Temel Taşkın, 61. Rasimcan Değirmenci, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk

Yedekler
26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 10. Berat Kalkan, 11. Yusuf Türk, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 25. Taşkın Kartal, 75. Murat Karadeniz

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
İlyas Yılmazer,27.dk (f), Hasan Güleryüz,55.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Rasimcan Değirmenci 90.dk, Çift Sarı Kart Sergen İlhan 44.dk, Sarı Kart Berk Ali Nızam 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Hasan Güleryüz 83.dk, Alper Karaman 80.dk, Berk Ali Nızam 80.dk

Oyuna Girenler
Yusuf Türk 83.dk, Taşkın Kartal 80.dk, Berat Kalkan 80.dk

SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 6. Ergün Nazlı, 7. Atakan Cangöz, 8. Mahsun Çapkan, 9. Murat Gürbüzerol, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 99. Ahmet Atik

Yedekler
76. Durmuş Doğukan Aydaş, 14. Ahmet Bahçıvan, 16. Raif Demir, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 70. Mikail Başar, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 91. Melih Bostan

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
Atakan Cangöz,70.dk (f), Raif Demir,77.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Raif Demir 72.dk, Kırmızı Kart Abdulsamet Burak 26.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Gürbüzerol 90+2.dk, Murat Erdemir 67.dk, Mahsun Çapkan 60.dk, Ergün Nazlı 60.dk, Ahmet Atik 60.dk

Oyuna Girenler
Mikail Başar 90+2.dk, Kaan Mert Nasırcılar 67.dk, Melih Bostan 60.dk, Ahmet Bahçıvan 60.dk, Raif Demir 60.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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