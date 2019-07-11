Karacabey Belediyesi’nden amatör balıkçılara destek

Karacabey Belediyesi, amatör balıkçılara desteğini sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi, Mudanya Liman Başkanlığı ile iş birliği yaparak, balıkçılıkla ilgilenen vatandaşların iç sularda güvenli bir taşımacılık ve balıkçılık yapabilmeleri adına mecburi olan sınava ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bağlama kütüğü oluşturma yetkisi verilen Karacabey Belediyesi'nin vatandaşlara kolaylık olması için yapmış olduğu girişimler sonucu ilçede gerçekleştirilen amatör denizci belgesi sınavına 703 vatandaş katıldı. Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına bu tür destekleri sürdüreceklerini belirterek, imtihana giren vatandaşlara başarılar diledi.

Kaynak: İHA