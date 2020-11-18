Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Karacabey Belediyespor ve Kırşehir Belediyespor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 14 puana ulaşan Karacabey Belediyespor, 9. sırada yer alıyor. Kırşehir Belediyespor ise 9 maçta topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor. İşte, Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı canlı izle linki...

VAN SPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Karacabey Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Lütfullah Aslan tarafından yönetilecek. Lütfullah Aslan'ın yardımcılıklarını ise İlker Ayten ve Orhan Timurtaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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