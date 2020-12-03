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Karacabey Belediyespor - Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Karacabey Belediyespor ve Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmanın detaylarını ve canlı izleme linki haberimizde bulabilirsiniz.

Karacabey Belediyespor - Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Karacabey Belediyespor - Pendikspor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz. 

Bu sezon ligde 12 maça çıkan Karacabey Belediyespor topladığı 18 puan ile ligin 7. sırasında yer alıyor. Pendikspor ise 11 maçta 10 puana sahip oldu ve 17. sırada yerini aldı. Pendikspor, oynadığı son 4 resmi maçta da kazanamadı. Karacabey Belediyespor ise ligdeki son maçını Mamak deplasmanında kazandı. 

M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Mehmet Güngör tarafından yönetilecek. Mehmet Güngör'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Sıraç Akpınar ve Ahmet Bingöl üstlenecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Ömer Faruk Gümüş, Hasan Güleryüz, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Sergen İlhan, Abdullah Dıjlan Aydın, Taşkın Kartal, Berk Ali Nızam, Ömer Çetinbaş, Gökhan Erdöl    

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl Çetin, Özgür Çelik, Fatih Cerlek, Ömer Kandemir, Enis Durak, Ömer Can Sokullu, Atakan Müjde, Kerem Kaya, Mahmut Caner Alioğlu, Göksu Türkdoğan    
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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