Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Karacabey Belediyespor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Sakaryaspor ise ligde, 7 maçın sonunda 10 puan toplayarak 10. sırada yerini aldı. Peki, Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda hakem, Yiğit Peşin yönetiminde geçecek. Yiğit Peşin'in yardımcılıklarını ise Mustafa Tosun ve Faruk Yağlı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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