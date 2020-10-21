Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor - Van Spor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon puanları birbirine yakın olan iki takımda sıralamanın gidişatını değiştirebilecek bir maça çıkıyor. Karacabey Bld. ligde 5 maçla 10 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor. Van Spor ise 5 maçın sonunda 8 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KARACABEY BELEDİYESPOR - VAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Karacabey Belediyespor - Van Spor, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Reşat Onur Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Serkan Gülçer ve İbrahim Ethem Potuk üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Karacabey Belediyespor - Van Spor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları